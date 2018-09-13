Азербайджан - интересная страна для прикаспийского и международного бизнеса - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

В рамках укрепления межпарламентских связей между Азербайджаном и Россией 20 сентября состоится визит вице-спикера Госдумы Сергея Неверова в Баку. Как сообщается, во время визита будут рассмотрены рабочие моменты межпарламентских связей и определены новые задачи.

"Азербайджан - страна, у которой традиционно хорошие связи с Россией. С момента обретения независимости Баку всегда уважительно относился к ней и никогда не присоединялся к каким-либо антироссийским санкциям. Поэтому Азербайджан для России интересен во многих отношениях, особенно как логистический узел", - считает российский политолог, глава информационно-аналитического портала PolitRUS Виталий Арьков.

По словам политолога, в ходе предстоящего визита могут быть обозначены несколько вопросов. Использование встречи как инструмента для усиления обоюдного влияния на политические процессы в мире и продвижение бизнес-интересов являются основными целями намеченного визита. У Москвы и Баку имеются проекты по совместной добыче углеводородов, рыбной ловле, сохранению экологической безопасности Каспийского моря, развиваются проекты в гуманитарной сфере.

"Идет укрепление российско-азербайджанских отношений по всем фронтам. Межпарламентская встреча - это один из важных моментов этого процесса. Российский бизнес и международные интересы не может не привлекать тот факт, что Азербайджан превратился в интересную страну для прикаспийского и международного бизнеса", - отмечает Арьков.

По словам политолога, для России Азербайджан представляет собой привлекательную страну и в свете российско-иранских отношений. Наиболее удобным, быстрым и эффективным способом товарообмена является транзит через Азербайджан, это на порядок снижает стоимость товара в конечной точке. К тому же, дополнительным стимулом для развития торговых отношений является их традиционных характер. Как подчеркнул Арьков, для Азербайджана Россия - традиционный сельскохозяйственный рынок, а Баку приобретает у российских заводов машиностроительную продукцию.

Резюмируя свое интервью, политолог отметил, что традиционно высокая интенсивность межправительственных контактов между Азербайджаном и Россией в последнее время вышла на новый уровень. Поэтому в ближайшем будущем, как считает Арьков, предстоят еще встречи между уполномоченными лицами для дальнейшего продвижения российско-азербайджанских интересов в бизнесе и в мировой политике.

Заур Мехдиев