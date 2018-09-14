Кочарян: Пашинян пожалеет о том, что связался со мной

Цивилизованные формы борьбы за власть для армянского общества канули в Лету. Теперь пришла пора прямых угроз и авторитарного нажима, когда кто-то пытается запугать кого-то при помощи своих административных ресурсов, а кто-то используя авторитет своих былых друзей и коллег.

Как передают армянские СМИ, второй президент Армении Роберт Кочарян, ныне преследуемый администрацией Пашиняна, заявил, что тот "пожалеет о том, что с ним связался". Заметьте, не "оклеветал", не "подверг преследованию", а именно "связался". Такое впечатление, что просматриваешь стенограмму допроса или суда каких-то матерых уголовников.

"Я не привык оперировать такими терминами, когда речь идет о политических процессах. Но думаю, что Никол Пашинян пожалеет о том, что связался со мной. Не думаю, что запуганный судья первой инстанции, который рассматривал мое дело, так сильно меня ненавидел, что назначил процесс на 01:30 ночи. Я понимаю, кому это было нужно", - заявил Кочарян информационному порталу "Медиамакс".

По словам Кочаряна, пришедшие к власти силы делают все возможное, чтобы изменить векторы внешней политики, обозначенные прежними властями. Поэтому представители прежней властной элиты для Пашиняна и его команды как бельмо на глазу, и они всеми правдами и неправдами пытаются от них "избавиться".

Отметим, что ранее в сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Но этой записи слышно, как Ванецян рассказывает главе ССС о разговоре с судьей, которому уже дана "инструкция" во что бы ни стало посадить Кочаряна.

Заур Мехдиев