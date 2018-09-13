Президент Турции примет участие в мероприятиях по случаю 100-летней годовщины освобождения Баку

Через два дня - в день 100-летней годовщины освобождения Баку от оккупации - в столице Азербайджана состоятся очень большие мероприятия с участием также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Таким образом, Азербайджан и Турция совместно отметят эту годовщину.

Об этом в четверг на симпозиуме "100-летие освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации" сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Посол отметил, что основная цель торжеств по случаю 100-летней годовщины как для Турции, так и для Азербайджана - разъяснить народу это событие, в особенности рассказать будущему поколению причину азербайджано-турецкого братства, о событиях тюркской истории.

"Мы должны довести до народа всю правду. Он должен знать, что в тюркской истории нет ничего постыдного", - сказал Озорал.

Дипломат напомнил, что в нынешнем году отмечается 100-няя годовщина провозглашения независимости Азербайджанской Демократической Республики.

"Конечно, в этом есть и доля заслуг Турции - это освобождение Баку от оккупации в результате операции, проведенной 15 сентября 1918 года Кавказской исламской армией на землях Азербайджана. Это занимает очень важное место в наших братских отношениях. Несмотря на то, что это важное событие произошло 100 лет назад, оно открыло Азербайджану путь к нынешней независимости. Эта поддержка - источник гордости для Турции. Мы долго готовились к празднованию этой славной даты. С начала этого года посольство провело ряд мероприятий по случаю 100-летия Кавказской исламской армии", - отметил посол.