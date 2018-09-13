Мэтью Брайза: Армения не хочет возвращать оккупированные территории Азербайджану

Армения не хочет возвращать оккупированные территории Азербайджану. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend в четверг экс-посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Мэтью Брайза.

"Я также считаю, что Армянский национальный комитет Америки не хочет урегулирования нагорно-карабахского конфликта, так как это уменьшит возможности этой организации привлекать деньги от доноров", - сказал Брайза.

Он отметил, что Совет Безопасности ООН должен, конечно, обеспечить выполнение своих четырех резолюций по решению нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что Национальное собрание (парламент) Армении в рамках командно-штабных учений "Шант-2018" приняло решение об объявлении Азербайджану условной войны. Соответствующая информация была размещена на сайте Национального собрания.

Комментируя такое решение армянского парламента, руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал сегодня Trend, что война, развязанная Арменией против Азербайджана, продолжается уже более 27 лет.

"Сценарий по объявлению Арменией в рамках проводимых ею военных командно-штабных учений "Шант-2018" войны против Азербайджана есть очередное подтверждение и признание очевидного факта того, что Армения является государством-оккупантом и агрессором. Это также демонстрирует архаический и феодальный склад мышления, присущий новому военно-политическому руководству Армении", - сказал Гаджиев.