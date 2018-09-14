Армянские партии выбрали пиар за счет ЛГБТ
В борьбе за власть традиционно используют различные методы завоевания симпатий электората. Это в развитых, демократических странах. Но вот в Армении все не как у людей. Исчерпав или не придумав еще новых аргументов, сторонники Пашиняна и их противники решили разыграть одну и ту же карту - сексуальные меньшинства.
Как передают армянские СМИ, кандидат в мэры Еревана от националистической партии "Айк" Геворк Овсепян заявил, что его партия намерена бороться против финансирования ЛГБТ-сообщества и легализации марихуаны.
Заметим, что это как раз те пункты, которые поддерживает бравая команда нового премьера.
"Первоочередной считаю борьбу за сохранение традиционных ценностей, и организации, спонсирующие распространение чуждых армянам идей и взглядов, должны быть объявлены террористическими, а их офисы - закрыться и убраться отсюда", - отметил кандидат в мэры.
Тут сами авторы информационной заметки отмечают, что подобные высказывания противоречат принятым перед Советом Европы обязательства.
Стоит напомнить, что гомосексуальное движение в Армении процветает с поддержки Пашиняна и его сторонников. Геи нападают на полицию, традиционные пары, крайне агрессивно реагируют на замечания и критику. Тут можно сделать выводы, что Пашинян и его команда используют фактор предоставления большей свободы "нетрадиционным" гражданам для оправдания перед спонсорами. А оппозиционные партии решили разыграть ЛГБТ-карту с теми же целями для получения симпатий рядовых граждан.
Отметим, что согласно армянским СМИ, та же партия намерена бороться против ломбардов и банков, уже сотни лет представляющих собой одну из основных сфер занятости крупного армянского капитала.
Заур МехдиевСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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