Премьер Армении санкционировал беззаконие - ФОТО

Адвокат и активный фейсбуковец Ваагн Манукян пишет на своей странице: "Я хочу понять, по какому праву, на каком основании оперативные работники запросто останавливают машины, оттуда насильственными действиями выволакивают людей, швыряют на асфальт и начинают обыск движимого имущества!?....( Где постановление о возбуждении уголов. дела, где санкция обыска машины?.. Да вы что....!?)

Как передает Day.Az, в беседе с изданием Sham.am Манукян сказал, что жертвами пашиняновского произвола были парни Самвела Алексаняна (Лфик Само).

Напомним, что вчера народный премьер-министр находился в приступе истерии и приказал полиции и СНБ за два часа уложить на асфальт охранников всех олигархов и исполнить также ряд других сумасшедших беззаконий. Ну, а эти выполнили приказ, правда, чуть с опозданием, но зато выполнили. Причем сделали это с качеством, а критерием качества для Никола Пашиняна является наглость - чем наглее, тем лучше. Следовательно, наглость в системе государственного управления становится важнейшей ценностью, если, конечно, она будет сопутствовать реализации программ Никола Пашиняна, пишет Sham.am.