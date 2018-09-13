МИД России сделал важное заявление по карабахскому конфликту

Позиция России по вопросу нагорно-карабахского урегулирования остаётся неизменной.

Об этом в четверг сказала на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы, конечно, анализируем все, что говорится, и пути нагорно-карабахского урегулирования, и те заявления, которые делаются в соответствующих странах. Я хотела бы напомнить, что позиция России по вопросу нагорно-карабахского урегулирования остаётся неизменной", - сказала она.

Захарова отметила, что со своей стороны Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ будет продолжать оказывать сторонам посредническое содействие, необходимое для достижения компромисса, но, конечно, и соответствующий климат для продвижения вперед стороны должны создавать безусловно.

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