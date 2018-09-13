Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании учебного центра и мерах по выполнению проекта по подготовке кадров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о создании учебного центра и мерах по выполнению проекта по подготовке кадров. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что выполнение широкомасштабных мероприятий по снабжению питьевой водой и улучшению канализационных услуг в стране привело к повышению качества коммунальных услуг и обеспечения социальной инфраструктурой. Одной из важных предстоящих задач является повышение профессионализма специалистов в этой области и практических навыков обучения. В настоящий момент проводится важная работа по построению учебной работы на современном уровне, ускорению перехода на международные стандарты, совершенствованию системы управления, а также развитию инженерно-технических услуг на основе инновационных методов и опыта.

Согласно распоряжению, с целью создания учебного центра и выполнения проекта по подготовке кадров из суммы, указанной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, ОАО "Азерсу" будет выделено пять миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.