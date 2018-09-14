Обнародованы детали визита президента России в Азербайджан
Визит президента России Владимира Путина в Баку будет приурочен к проведению российско-азербайджанского межрегионального форума и станет свидетельством многосторонности сотрудничества двух государств. Об этом "Вестнику Кавказа" рассказал заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Таким образом, визит Владимира Путина покажет, что в отношениях России и Азербайджана экономика выходит на первый план. "Одним из направлений для активизации экономических контактов является сотрудничество на Каспии. Подписанная месяц назад Конвенция имеет целый набор направлений экономического трансграничного взаимодействия. В том числе речь идет об активном использовании транспортной инфраструктуры наших стран", - сказал Ильяс Умаханов, добавив, что Конвенция является одновременно и фундаментом для укрепления политических связей.
"Межрегиональные связи всегда деполитизированы. Они существуют на земле, и сотрудничество по этим каналам, как правило, развивается очень быстро, потому что оно не обременено дополнительными согласованиями. Субъекты РФ сегодня имеют достаточно большие права, самостоятельность в экономическом взаимодействии с зарубежными странами. Этим предполагается тот приоритет, который руководители наших государств, Владимир Владимирович Путин и Ильхам Гейдарович Алиев, уделяют развитию межрегионального сотрудничества. Я думаю, что это даст очень сильный дополнительный толчок к развитию таких контактов", - заключил сенатор.
Отметим, что визит президента России Владимира Путина в Азербайджан запланирован на 25 сентября.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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