Официальный Баку: Объявление Азербайджану войны Арменией открыто показывает, что она – сторона конфликта

Объявление Азербайджану войны Арменией открыто показывает, что она - сторона конфликта. Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

Он отметил, что премьер-министр Армении продолжает делать противоречивые, опровергающие друг друга заявления. "Объявление армянским парламентом войны Азербайджану в рамках военных учений "Шант 2018", и размещение его на официальном сайте парламента страны - очередной и явный показатель того, что Армения - сторона конфликта", - сказал Гаджиев.

Он добавил, что своими действиями руководство Армении доказывает, что претензии относительно участия в переговорах вымышленного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, не более чем вздор.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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