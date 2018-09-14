Пашинян сбежал от журналистов

Есть такая старая морская традиция - капитан покидает судно последним. Она возникла и законодательно утвердилась в результате того, что капитан на корабле представляет государственную власть с соответствующими правами, включая право заверять завещания умерших и рождение ребенка на судне во время плавания, право возбуждения уголовного дела, осуществления неотложных следственных действий, даже ареста и применения силы, например, для подавления мятежа или для защиты от нападения пиратов...

Но капитан корабля под названием Армения - Никол Пашинян, захвативший власть в результате бунта, плевать хотел на традиции. Собственное благополучие для него важнее, чем все пассажиры этой лохани, которую уже не первый месяц треплет ветер перемен. Тем более, что на борту остались старые "капитаны" и их сторонники, а сама команда, от имени которой выступает Пашинян, больше похожа на борище пиратов.

Как передают армянские СМИ, сегодня Никол Пашинян провел брифинг в Министерстве обороны в рамках учений "Шант 2018". После брифинга журналисты пытались задать вопросы Пашиняну, но тот предпочел ретироваться, оправдываясь тем, что якобы опаздывает в Париж. Поняв, что надоедливые акулы пера не отстанут, буквально на бегу, Пашинян заявил, что его цель "закрыть" всех тех, кто совершил преступления 1 марта.

Касательно действий в отношении охранников олигархов, Пашинян заявил, что действия проводились, и о части их уже сообщалось. Об остальных действиях будет сообщено по мере необходимости. А может быть, и не будет, просто попросят их за борт в бетонных башмаках в лучших традициях мафиозного типа мышления нового премьера Армении.

И не нужно сомневаться в том, что в случае если корабль Армения пойдет на дно, то первым, кто бросив свой горячо "любимый" народ, ринется в спасательную шлюпку, будет никто иной, как Никол Пашинян. Плевать он хотел на традиции. Зачем они пирату?

Заур Мехдиев