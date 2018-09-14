Азербайджано-османский боевой союз сорвал планы по ликвидации азербайджанской государственности

Освобождение Баку от армяно-большевистского засилья стало одним из поворотных моментов в истории Азербайджана. Азербайджано-османский боевой союз смог сорвать планы по ликвидации азербайджанской государственности, дал возможность молодой Азербайджанской Демократической Республики заявить о себе на мировой арене.

Такими выводами на основе многолетнего изучения архивных материалов поделился в беседе с Day.Az доктор исторических наук, завкафедрой источниковедения и историографии БГУ Анар Искендеров.

По слова ученого, если бы не приход Кавказской исламской армии, то в сражении под Гарамарьям 16 июня 1918 года судьба молодой восточной демократии была бы предрешена.

"Спасительницей первой на Востоке демократической республики, освободившей все регионы Азербайджана, в том числе и Баку, была именно Кавказская исламская армия. Это однозначно. И, говоря о Кавказской исламской армии, мы должны иметь ввиду, что в ее рядах были как добровольцы из Турции, так и бойцы и командиры из числа местных жителей различных регионов Азербайджана", - отметил ученый.

По словам Искендерова, история боевого братства Кавказской исламской армии полна примерами подлинного героизма. Как отмечает ученый, в первом столкновении между войсками Бакинского Совета и армией Нуру паши, вторые были вынуждены отступить. Но после прибытия подкрепления из азербайджанских сил, представляющих все регионы Азербайджана, в битве при Гарамарьям 20 июня - 1 июля 1918 года войска дашнакско-большевистского союза были разгромлены, и Кавказская исламская армия начала наступление в направлении Баку. Несмотря на сопротивление дашнаков и большевиков, Кавказская армия уверенно продвигалась к современной столице Азербайджана, подчеркнул историк.

"Освобождение Ахсу, освобождение 20 июня Шамахы, 9 июля Кюрдамира - каждый из этих этапов есть страница героизма и мужества. Без продовольствия, экипировки, нормального вооружения и боеприпасов эта армия сделала все возможное и невозможное для освобождения Азербайджана. И никакие силы не могли ее остановить - ни дашнаки с большевиками, ни диктатура Центрокаспия, ни английский экспедиционный корпус. Несмотря ни на что, 15 сентября Баку был освобожден, и впервые после падения государства Ширваншахов этот город стал столицей Азербайджана", - подчеркнул Искендеров.

Говоря о самом освобождении Баку, ученый привел немало фактов, свидетельствующих о том, с какими трудностями пришлось столкнуться освободителям, прежде чем город был взят. По словам историка, после мартовских событий 1918 года население города с нетерпением ждало подхода Кавказской армии. Понимая положения оставшегося в Баку мусульманского населения, солдаты и офицеры переносили любые тяготы, только бы приблизить победное окончание освободительного похода.

"Во время Сальянских боев 16 июня-2 июля стояла невероятная жара. 30 человек из Кавказской армии погибли от обезвоживания. Но армия все равно не отступила, несмотря ни на какие трудности. Кавказская исламская армия потеряла 1130 человек, но спасла молодое азербайджанское государство", - подвел итог Анар Искандеров.

Заур Мехдиев