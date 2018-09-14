Парламент Азербайджана обсудил еще один документ в военной сфере с Турцией

На сегодняшнем заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана было обсуждено утверждение протокола "По обмену личным составом между правительством Азербайджана и правительством Турции". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Этот протокол внесет важный вклад в развитие военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией", - отметил Сеидов.

В ходе заседания комитета на обсуждение также было вынесено подтверждение соглашения "Об учреждении, механизме работы и деятельности культурных центров между правительством Азербайджана и правительством Турции".

Оба документа были рекомендованы на рассмотрение в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса.