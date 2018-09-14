Армении нечего предложить Франции - позор Пашиняна в Париже

Мания величия, которой страдают все лидеры Армении, у премьер-министра Никола Пашиняна проявляется особо примечательно. И ладно бы только в Армении, но и на международных площадках "необольшевик" Пашинян позорит свою страну и выглядит полным профаном в политике.

В эти дни премьер Армении совершает визит во Францию. Рабочий, не официальный. Визит анонсировался чуть ли не как исторический, но, судя по информации армянских СМИ, никаких особых целей он не преследует. Едва стало известно о визите, в армянских соцсетях стали задаваться вопросом - для чего премьера пригласили во Францию. Совсем недавно они с Макроном виделись в Брюсселе и им даже не о чем было поговорить. По информации издания "168 Жам", есть сведения, что причиной приглашения послужило возбуждение уголовного дела против управляющей водоснабжением в Армении французской компании "Веолиа Джур". Поговаривают, что правительство намерено отобрать воду у французов.

Так это или нет, сказать сложно. В любом случае, за сутки пребывания в Париже Пашинян не провел ни одной важной встречи. Если не считать встреч с диаспорой и возложения цветов к монументу фальшивому "геноциду армян".

Накануне Пашинян встретился с представителями армянской общины и лобби. Поговорил о том, о сем, расписал инвестиционный климат в Армении, призвал вкладывать деньги в страну. Это все клише, трафарет, по которому обычно ведут разговор армянские главари. Но ни Саргсяну, ни Кочаряну, никому другому не удалось додуматься до того, что поразил собеседников Никол Пашинян.

"Я считаю, что у армянского народа есть потенциал, история и способность для того, чтобы сыграть свою роль на пути создания новых систем в мире", - заявил он.

Для непонятливых премьер пояснил, что в Армении, мол, формируется новая система управления - народовластие. "Поскольку этот термин дает повод для разночтений, хочу сказать, что, говоря об этом, мы имеем ввиду то, что граждане Армении должны иметь более важное участие в управлении страной, в частности, посредством митингов. Считаю, что в Армении начался новый процесс, который распространится по миру", - невинно добавил армянский лидер, несомненно, вызвав шок у соплеменников, представляющих влиятельное западное государство.

Наверняка у каждого пришедшего на встречу французского бизнесмена или политика перед глазами встал огромный знак вопроса: кто это перед ними - премьер-министр страны или глава ревкома? И почему государственные вопросы должна решать толпа, когда на это имеется парламент и правительство? Во всяком случае, так принято в цивилизованных странах, в таких старых демократиях, как та же Франция.

Невольно вспоминаются страницы из истории России и постсоветского пространства, декабристы с их женами, вождь мирового пролетариата с его бронепоездами...

Совершенно неразумные высказывания Пашиняна обязательно будут полоскаться в Армении, комментироваться и высмеиваться. У премьера страны, похоже, очень серьезные когнитивные проблемы, если он заговорил об экспорте на Запад армянской "революции" и внедрении в других странах митинговых методов решения государственных вопросов в качестве ноу-хау. Это большой политический промах, и если бы к премьеру Армении относились серьезно, это могло бы вызвать даже дипломатический скандал. Но Пашиняну повезло - его воспринимают как клоуна, коверного, заполняющего паузы между цирковыми номерами. Серьезные мировые лидеры стараются не контактировать с ним без особой надобности, если не вынуждены делать это, исходя из интересов своих стран, как, например, президент России. Или же если в стране имеется катастрофически крупная армянская диаспора, как во Франции, и поддержка ее, к сожалению, необходима.

Интересно, а на анонсированной встрече с президентом Эммануэлем Макроном Пашинян тоже будет рассказывать об экспорте своей "революции"? Неужели не воспользуется случаем и не предложит французскому лидеру импортировать митинговый опыт армянских анархистов?

Хотя, если рассуждать логически, за неимением других экспортных возможностей, Армении действительно абсолютно нечего предложить Макрону и Франции.

Зульфугар Ибрагимов