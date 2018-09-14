Президент Ильхам Алиев: Проводимые в образовательной сфере Азербайджана коренные реформы приносят пользу, растет качество образования
14 сентября 2018 16:03 939
Проводимые в образовательной сфере Азербайджана коренные реформы приносят пользу, растет качество образования.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в частности в пятницу на встрече с группой учителей и учащихся на церемонии открытия полной средней школы номер 28 в жилом массиве Савалан в поселке Маштага Сабунчинского района Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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