СМИ: Армения - дешевый феодальный балаган

Новые власти Армении практически расписываются в своем незнании и неумении управлять страной. Их "революционный" гонор и клятвенные заверения в том, что при них Армения станет раем, оказались на деле простой лапшой, которую они по традиции вешают на уши гражданам. А те и рады - греются.

Новые власти под знаменем демократии и свободы слова начали работать в таком закрытом режиме, что некоторые даже принялись мечтать о прежней власти, - пишет армянская газета "Иратес". Причем можно понять страны, где многие ведомства работают в закрытом режиме - Северная Корея, Куба, Китай, Вьетнам и др. Но эти страны с другим идеологическим укладом, причем окруженные отличным общественно-политическим устройством. Но Армения, позиционирующая себя как демократическая страна, на самом деле оказывается дешевым феодальным балаганом.

Получить ответ на какой-то вопрос у министров стало большой проблемой. Люди неделями ждут от того или иного министра ответов на свои вопросы, а последние перебрасывают их решение на своих заместителей, те в свою очередь заявляют, что этот вопрос находится исключительно в полномочиях министра, - пишет упомянутая газета. Классический случай бюрократического дебилизма - это не оскорбление, а медицинский диагноз.

По мнению самих армянских СМИ, данное явление связано с тем, что, назначенные Пашиняном ответственными лица просто не владеют ситуацией, у них отсутствуют навыки и знания, необходимые для работы на тех должностях. Но как видно, это явление никак не волнует нового премьера, ведущего себя как король лемуров Джулиан из известного мультфильма. "После нас хоть потоп" - похоже, Пашинян и его команда эту фразу маркизы де Помпадур восприняли как руководство к действию.

Заур Мехдиев