Айдын Гулиев: Мировое сообщество может пожалеть о том, что вовремя не остановило Пашиняна

Международные круги должны как предупреждение воспринимать обсуждение противоречивых заявлений Никола Пашиняна, которое провели Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Об этом в пятницу сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, новое руководство Армении разрушило все надежды на то, что предпочтет конструктивное поведение в мирном процессе.

"Многие верили в то, что Пашинян, в отличие от своих предшественников, будет вести более конструктивную и ответственную политику по Нагорному Карабаху. Однако он выдвинул противоречивые условия, полностью подрывающие концепцию переговорного процесса, и даже открыто продемонстрировал продолжение захватнической политики, проводя военные учения, в ходе которых было условно объявлена война Азербайджану в то время, как генсек ОБСЕ находился с визитом в регионе. Армения все нагляднее показывает, что является реальным источником угрозы миру и безопасности в регионе. Нет никаких сомнений в том, что Пашинян играет в игры некоторых международных кругов, втягивающих регион в войну", - сказал Гулиев.

Главред газеты добавил, что настоящая суть политики, которую проводит сегодня премьер-министр Армении, - заменить переговорный процесс войной и переложить ответственность за начало бесконечной войны в регионе на Россию и Азербайджан.

"Теперь вся ответственность за то, чтобы Армения отказалась от политики войны в регионе, лежит на международных посредниках, в первую очередь на Минской группе ОБСЕ и ООН. Если не пресечь подстрекательство Пашиняна к войне, то мировое сообщество может пожалеть о том, что не сделало выводов из предупреждения Президента Азербайджана и не остановило Пашиняна. Упреждающий механизм прост - заставить руководство Армении отказаться от подрывающих переговоры условий и без всяких условий усадить за стол переговоров", - сказал эксперт.

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