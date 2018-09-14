Президент Ильхам Алиев наградил ряд сотрудников газеты «Азербайджан»

14 сентября 2018 20:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников газеты "Азербайджан" Джафарова Рашада Ислам оглу, Имангулиева Бахадыра Бекир оглу, Муталлибова Рустама Камал оглу и Велиева Эльчина Вагиф оглу за заслуги в развитии национальной прессы в стране.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Другим распоряжением главы государства сотрудникам газеты "Азербайджан" Джавадову Сейрану Губад оглу, Азизли Бахтияру Магеррам оглу, Гусейнли Ихтияру Керим оглу и Гулиеву Лазыму Мамедгулу оглу присвоено почетное звание "Заслуженный журналист" за заслуги в развитии национальной прессы в Азербайджане.

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