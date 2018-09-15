В Турции отмечают 100-летие освобождения Баку

МИД Турции выступил с обращением по случаю 100-летия со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакских вооруженных формирований Кавказской исламской армией, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"С почтением и благодарностью чтим память 1132 солдат Кавказской исламской армии, погибших в боях за Баку, а также наших азербайджанских братьев, пожертвовавших жизнями во имя своей родины. Эта годовщина знаменует собою одну из наиболее значимых вех в отношениях Турции и Азербайджана, которые построены на основе принципа "один народ - два государства", - говорится в обращении турецкого МИД.

В обращении отмечается, что освобождение Баку позволило перенести столицу страны из Гянджи в Баку, способствовало обеспечению территориальной целостности государства, а также стало основой для формирования сегодняшних границ Азербайджана. "Годовщина этой великой победы, одержанной Кавказской исламской армией, символизирует собой братство и солидарность Турции и Азербайджана", - сказано в заявлении.

В столице Азербайджана пройдет грандиозный парад, посвященный 100-летию со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакских вооруженных формирований Кавказской исламской армией.

За парадом, который состоится на площади Азадлыг, будут наблюдать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Помимо азербайджанских военнослужащих, в параде примут участие и военнослужащие ВС Турции, одетые в форму османской армии.

После парада в небе над Баку появятся самолеты знаменитой турецкой пилотажной группы Türk Yıldızları ("Турецкие звезды"), которые продемонстрируют фигуры высшего пилотажа.

Кавказская исламская армия освободила от большевистско-дашнакских вооруженных формирований Гейчай, Сальян, Агсу и Кюрдамир. 15 сентября 1918 года армии удалось освободить Баку.

Несмотря на то, что Кавказская исламская армия находилась на территории Азербайджана всего лишь два месяца, она сыграла ключевую роль в восстановлении территориальной целостности страны и становлении Баку столицей.

В боях за Баку погибли 1130 солдат Кавказской исламской армии.

В Баку, Шеки, Шамахы, Гейчае, Кюрдамире, Нефтчале, Гаджигабуле и Губе установлено 14 мемориалов турецким солдатам.