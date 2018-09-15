Муса Гасымлы: Освобождение Баку - второе большое историческое событие после провозглашения АДР

Освобождение Баку от армяно-дашнакских сил, эсеров-меньшевиков и большевиков в 1918 году по своему значению стало вторым большим историческим событием после провозглашения Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) историк Муса Гасымлы.

По его словам, этот день имеет большое историко-политическое и морально-психологическое значение.

"Чтобы понять значимость этого дня, необходимо вспомнит процессы того времени. После того, как большевистская Россия вышла из Первой мировой войны, армянские вооруженные отряды вместе с отступавшей русской армией пришли на Южный Кавказ. Тогда на Южном Кавказе действовали три власти - органы Временного правительства, советы и национальные советы. В регионе царила анархия. Русские армейские части передали вооружение армянам. Резню, которую они до этого совершили против мирного тюркского, мусульманского населения в Анадолу, они в этот раз совершили в Борчалы, Иреванской губернии, Южном Азербайджане и на территории нынешнего Азербайджана. У азербайджанцев не было армии, потому что в царской России азербайджанцы не призывались на военную службу, так как им не доверяли из-за того, что они тюрки и мусульмане. Поэтому они не могли изучать военное искусство и в то же время платили налоги за то, что не призываются в армию. Была только одна дивизия, существовавшая из добровольцев", - сказал Гасымлы.

По его словам, в этих условиях советская власть в Баку мучила мирное тюркское, мусульманское население. Пик кровопролития и резни произошел в марте 1918 года в Баку.

"Кровопролитие продолжалось и в других местах. Закавказский комиссариат и сейм не смогли остановить это кровопролитие. 28 мая 1918 года была объявлена независимость Азербайджана и создана Азербайджанская Демократическая Республика и ее правительство. Временной столицей Азербайджана была объявлена Гянджа. Однако главный город страны находился в руках врага. АДР не обладала достаточными силами, чтобы освободить город, чувствовалась необходимость в помощи извне, которой и стала братская помощь Османской империи", - сказал депутат.

Историк отметил, что Османское государство договором, подписанным 4 июня в Батуми, взяло на себя оказание помощи Азербайджану.

"И тогда военный министр Османской империи Энвер паша назначил своего брата Нуру пашу командующим армией. Началось движение на Кавказ. И во избежание каких-либо проблем после освобождения Баку и для пополнения ее рядов выходцами из местного населения армия стала называться Кавказской исламской армией", - сказал Гасымлы.

Депутат добавил, что Османское государство было центром тюркизма и ислама.

"Тюрки и мусульмане мира смотрели на Османское государство как на путь спасения. Поэтому, в каком бы тяжелом положении оно ни находилось, долгом Османской империи было помочь им. До этого азербайджанская молодежь скрыто от Российской империи отправилась помогать тюркским братьям в сражении в Чанаккале. Это движение имело и военно-стратегические, и экономические причины. Азербайджан был ключевой страной Южного Кавказа. Страна, которая завладеет Баку, получала контроль не только над Азербайджаном и Южным Кавказом, но и над Каспийским морем. А контроль над Каспием означал контроль над Северным Кавказом, Средней Азией, выход оттуда в Индию, а завладеть Средней Азией означало стать хозяином Евразии - сердца мира. Азербайджан был золотым мостом. Путь к сердцу мира проходил через Баку, через Азербайджан. Баку был богатым источником нефти. И победа была бы у той страны, в руках которой оказалась бы нефть", - сказал депутат.

Гасымлы напомнил, что примерно из шести миллионов человек, проживавших на Южном Кавказе, три миллиона составляли мусульмане и тюрки.

По словам депутата, не выдержав натиска, советская власть в Баку потерпела крах и 31 июля ушла в отставку.

"Созданная вместо нее диктатура Центрокаспия во главе с генералом Денстервилем пригласила в Баку английские силы. Определенные шаги предприняла и большевистская Россия. Чтобы остановить продвижение Кавказской исламской армии в Баку союзник Османской империи Германия, подписав 27 августа договор с большевистской Россией, для получения доли от бакинской нефти взяла обязательство, чтобы османские войска не форсировали реку Кура. Но и это не смогло остановить Кавказскую исламскую армию. Баку был окружен. Город находился на осадном положении, продовольствие не поступало, тюркская артиллерия обстреливала город. Англичане и диктатура Центрокаспия покинули город, и 15 сентября Баку был освобожден, а 17 сентября правительство Азербайджана переехало из Гянджи в Баку. Это была братская помощь", - сказал историк.

В заключение Муса Гасымлы добавил, что в советское время азербайджанский народ сохранил могилы тюркских солдат. В годы нахождения у власти великого лидера Гейдара Алиева в Аллее шехидов, где были захоронены жертвы мартовского геноцида 1918 года, 20 Января 1990 года, шехиды, погибшие в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, был возведен памятник в честь Кавказской исламской армии. Это не только памятник, куда люди возлагают венки, но и символ братства и вечного единства азербайджанского и турецкого народов.