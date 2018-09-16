"Южный газовый коридор" изменил геополитическую карту Европы

США поддерживают строительство газопровода, который предусматривает транспортировку азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу.

Об этом, как передает ТАСС, заявил на днях на брифинге министр энергетики США Рик Перри.

Перри добавил, что "США за конкуренцию". "Я подтверждаю, что мы поддерживаем и другой трубопровод - по поставкам азербайджанского газа из каспийского региона в Европу", - сказал Перри.

Безусловно, поддержка США поставкам газа в Европу из Азербайджана в условиях высочайшей турбулентности мировой геополитики, дорогого стоит. Энергоресурсы в целом жизненно необходимы для европейской экономики, потребности которой в них растут из года в год.

Не секрет, что поставки российского газа в страны Евросоюза вызывают противодействие Вашингтона, который эффективно использует этот фактор в качестве инструмента международного давления. К примеру, если Иран, в качестве экспортера исключается однозначно, то российский экспорт сталкивается с серьезными препонами, под различными предлогами. США готовы сотрудничать с Россией в энергетике, но не хотят уступать в вопросе о "Северном потоке-2".

Понятно, что и Брюссель серьезно заинтересован в реализации ЮГК. Недаром в ходе своего недавнего визита в Баку канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Азербайджан главным экономическим партнером Германии и всей Европы.

По данным министерства энергетики АР, добыча природного газа в стране увеличится в три раза в ближайшие 20 лет и, безусловно, новые объемы голубого топлива будут широко востребованы, как в самом Азербайджане, так и за его пределами, включая страны ЕС.

Отметим, что азербайджанский газ уже пошел по первому сегменту газопровода. Южный газовый коридор является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. В итоге, доставка азербайджанского газа будет осуществляться посредством Южно-Кавказского трубопровода, проходящего по территории Азербайджана и Грузии; строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) на территории Грузии, Турции, и прокладки Трансадриатического газопровода (TAP) по территории Греции, Албании и Италии.

Напомним, что 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP. "Сдача в эксплуатацию TANAP - это доказательство братских отношений между Турцией и Азербайджаном. Это наша победа. Мы пишем энергетическую историю XXI века. TANAP - это проект сотрудничества и стабильности. Его реализация стала возможна благодаря совместной политической воле лидеров Азербайджана и Турции". - отметил в своем выступлении на церемонии Президент Ильхам Алиев.

В Вашингтоне, этот проект рассматривается отнюдь не только с экономической точки зрения. "Трансанатолийский газопровод (TANAP) внесет вклад в энергобезопасность Европы и Турции, сказала журналистам в Анкаре заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк. "США не инвестировали в TANAP и не получат коммерческую выгоду от реализации проекта. Несмотря на это, Вашингтон поддерживает реализацию проекта, поскольку он способствует диверсификации поставок энергоресурсов и энергобезопасности", - сказала Оудкирк. Для стран, которые будут покупать азербайджанский газ, это также большой вклад в обеспечение их энергетической безопасности", - сказала Оудкирк.

Примечательно, что и Москва не возражает против реализации ЮГК. Еще совсем недавно проект TANAP считался прямым конкурентом российского газопровода "Турецкий поток". Однако, как оказалось, потенциальные соперники договорились. TANAP и "Турецкий поток" будут не конкурировать, а, наоборот, дополнять друг друга.

Проект "Южный газовый коридор" не стремится конкурировать с газовыми проектами с участием "Газпрома" в Европе, все трубопроводы будут востребованы на фоне растущего спроса на энергоносители, заявил РИА Новости заместитель вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Виталий Беглярбеков в рамках своего визита в Вашингтон. "Мы много лет сотрудничаем с "Газпромом", с другими российскими компаниями - много раз звучал сегодня "Лукойл". У нас прекрасные отношения с "Роснефтью". У вас [в России] масса азербайджанцев-нефтяников работает, и не только нефтяников. И это прекрасная и солидная база для хороших отношений", - цитирует РИА Новости Беглярбекова.

Между тем, по оценкам экспертов, проект "Южный газовый коридор", по сути, меняет не только геополитическую карту Европы, но и становится важнейшим элементом крепнущей оси Москва-Анкара-Баку. Его реализация - несомненный успех Азербайджана, который вкупе с другими немалыми достижениями нашей страны выводят ее на качественно новый уровень сотрудничества с развитыми странами мира. Таким образом, мало кому известный в мире еще каких-то 20 лет назад Азербайджан, сегодня на взлете международного влияния и известности, на равных взаимодействует с лидерами ведущих стран Старого и Нового Света.

Р.Рахибоглу