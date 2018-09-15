Евгений Михайлов: Азербайджан - важнейший партнер России на Южном Кавказе

Но сегодняшний день Азербайджан является важнейшим партнером России на Южном Кавказе. Географическое положение, политический курс и традиционно доброжелательная по отношению к России политика выгодно отличает Азербайджан и способствует существованию добрососедских и взаимовыгодных отношений.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов.

По мнению эксперта, запланированный в преддверии визита президента России Владимира Путина визит вице-спикера Госдумы Сергея Неверова направлен как раз на ускорение дальнейшего сближения Москвы и Баку.

"Очевидно, что визит вице-спикера Неверова является продолжением всё усиливающегося стратегического партнерства между Москвой и Баку. Однозначно можно сказать, что будут подняты те вопросы сотрудничества, которые обсуждались между президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. В том числе и дипломатическое разрешение многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе. Очевидно, что Неверов едет для того, чтобы ускорить те процедуры, без которых невозможно начать масштабные проекты", - отметил Михайлов.

Политолог подчеркнул, что для Азербайджана характерно традиционно теплое отношение к русской культуре. Немаловажным является и фактор более чем двухвековой совместной истории. Учитывая все большее сближение двух стран, в скором времени вполне можно будет говорить о совместных высокотехнологических предприятиях.

"Наши страны ожидает рост взаимной торговли, в том числе запуск на территории Азербайджана совместных наукоемких предприятий, как в области машиностроения, так и энергетики", - подчеркнул Михайлов.

По мнению эксперта, важным фактором является и владение азербайджанской молодежью русским языком. Показательно, что многие выпускники азербайджанских школ получают высшее образование в российских вузах.

"Для России этот вопрос очень важен. На фоне усиления русофобских настроений в иных республиках бывшего СССР Азербайджан показывает устойчивое дружелюбие и желание познать Россию и русскую культуру", - резюмировал Михайлов.

Заур Мехдиев