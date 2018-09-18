Запад захлопнул двери перед Арменией - сезон провалов начался

Премьер Армении Никол Пашинян завершил минувшую неделю широко анонсировавшимся визитом в Париж. Накануне визита комментариев по его поводу было гораздо больше, чем после. И не удивительно - сказать и комментировать в позитивном ключе было практически нечего.

Непонятно, для чего ехал и что обсуждал. Как показывают скупые официальные сообщения, встреча с президентом Макроном прошла на скорую руку и стороны отделались общими словами. Вся же повестка, которая может гипотетически существовать между Арменией и Францией, будет более предметно обсуждаться в ходе армяно-французского бизнес-форума и саммита франкофонии в Ереване в октябре. Особых экономичеких связей между странами нет. Единственное, что их действительно объединяет, это раздувшаяся и разбогатевшая за многие годы армянская община. Она, точнее, ее голоса и деньги нужны французским политикам. Как ни крути. И этот факт позволяет первым лицам Армении чувствовать себя в этой стране более-менее комфортно, даже если их принимают лишь для того, чтобы поговорить о погоде.

Отметим, что данный визит прошел на фоне дипломатического конфуза, пережитого Пашиняном на другом направлении - американском. Куда он усиленно пытается протолкнуться после европейского провала в июле в Брюсселе, где перед "народным" премьером и в его лице Арменией культурно закрыли окно "просьб и предложений".

Но если в Европе это "окно" какое-то время было открыто, пока там выжидали отказа Еревана от пророссийского курса, то в Штатах не открывали вообще.

Новые власти после "революции" очень рассчитывали и убеждали в этом народ, что "Запад - с нами", подразумевая под этим прежде всего США. Многочисленная диаспора, сильное и приближенное к телу лобби, забрасывающее Конгресс и Госдеп жалобами, обращениями и проектами, касающимися интересов Армении и армянства - все это, как предполагалось, должно было сыграть свою роль. Пашинян настолько осмелел, что его администрация за несколько месяцев вперед начала анонсировать встречи на высшем уровне, о которых не достигнуто никаких договоренностей. Так, сообщалось, что в сентябре в дни заседания Генассамблеи ООН Пашиняна может принять аж сам Дональд Трамп. Результатом такого пристрастия к дешевому пиару стала неловкая ситуация, продемонстрировавшая всему народу истинное положение дел - Армения с ее новыми властями и революциями не стала более интересна Штатам, чем при Саргсяне.

Кстати, о Саргсяне. Его соратники издеваются над очередным провалом Никола Пашиняна вовсю.

Хотя заместитель Сержа Саргсяна в РПА Армен Ашотян и говорит, что у него нет желания позлорадствовать, опубликованные им в "Аравот" заметки по указанному поводу говорят как раз об обратном. Еле сдерживая смех, заместитель Саргсяна советует оконфузившемуся премьеру никогда не запрягать телегу впереди лошади, так как дипломатия это "не сфера для внутренних эйфорических, послереволюционных информационных манипуляций". Далее, экс-министр образования рекомендует Пашиняну никогда не раскрывать ту лоббистскую работу, которая проводится в связи с внешнеполитической повесткой Армении. "Не было необходимости горделиво и патетически тиражировать обращение более 40 американских конгрессменов в связи с организацией встречи с Трампа и Пашиняна", - считает он.

Напомнил Ашотян премьеру и его жалкую попытку покрасоваться перед Трампом в Брюсселе. Совершенно издевательски республиканец замечает, что "визитной карточкой визита в Брюссель вы сделали случайную фотографию премьер-министра с Трампом и его супругой, с целью того, чтобы показать интерес мировых лидеров в отношении Никола Пашиняна. В новостях внешней политики фото-визуальные трюки срабатывают только тогда, когда они являются продолжением реалий, а не виртуальной реальностью"...

Столь унизительные рекомендации были встречены со стороны новой власти молчанием. А что тут скажешь? Лишь некоторые аналитики попытались сгладить ситуацию, призывая не драматизировать и поясняя, что никакой встречи назначено и не было, чтобы ее отменять. И поездка Пашиняна в Москву, его пророссийские заявления и отправка военных в Сирию тут ни при чем.

Слабое утешение.

О чем Пашинян собирался говорить с Трампом? Обсуждать им, в общем-то, нечего. Не расширение же экспорта армянской фольги, в конце концов... Но зато можно поклянчить какие-то преференции. Например, в вопросе антироссийских санкций США, которые напрямую касаются и Армении. Или же упросить повысить финансовую помощь Еревану и полностью урезать ее Азербайджану, а также активизировать пресловутую 907-ю поправку. Пашинян, несомненно, попробовал бы заикнуться о признании Вашингтоном "геноцида армян" в знак армяно-американской дружбы, а также, представляя Азербайджан с самых невыгодных сторон, попросить Трампа - ну, в виде одолжения - признать заодно и "независимость" оккупированных Арменией азербайджанских территорий.

Одним словом, повестка могла бы быть "обширной и содержательной", правда выступал бы премьер РА исключительно в роли попрошайки, но Армении ли привыкать вилять хвостом перед державами.

Впрочем, Ашотяну не стоило бы быть так фонтанировать остроумием, а Пашиняну - особо сильно расстраиваться. Потому что имидж прежнего президента, Сержа Саргсяна был просто "отполирован" многочисленными провалами и конфузами. Достаточно напомнить показательный случай, имевший место в Аргентине несколько лет назад. Серж Саргсян в ходе своего визита в эту страну оказался в крайне унизительной ситуации. Как писали тогда аргентинские СМИ, после нескольких часов ожидания ему так и не удалось удостоиться приема у тогдашнего президента этой страны Кристины Киршнер. Визит армянского президента фактически был на грани срыва, пока через несколько часов его не приняли во дворце Сан-Мартин министр иностранных дел и вице-президент. Армянскому гостю объяснили, что президент Киршнер примет его позже. Но встреча была снова отложена, и президент Армении был вынужден несколько часов переждать в своем номере в отеле Alvear. Позже Саргсяну сообщили, что Кристина Киршнер не сможет его принять, так как болеет. Программу визита Саргсяна срочно пришлось менять: ему осталось довольствоваться встречей с мэром Буэнос-Айреса и представителями диаспоры.

Так что Николу Пашиняну еще повезло. Ведь он мог простоять у ворот Белого дома несколько часов, так и не дождавшись встречи, если бы у президента США вдруг появились более важные дела, чем просьбы премьера далекой и совершенно ненужной ему Армении.

Зульфугар Ибрагимов