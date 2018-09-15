В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Турции - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

15 сентября 2018 13:29

13:29

15 сентября состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.
 
Об этом сообщает Day.Az.
 
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13:11

15 сентября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

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