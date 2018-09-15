В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Турции - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
15 сентября 2018 13:29 466
13:29
15 сентября состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az.
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15 сентября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!