Экономика Армении станет новой жертвой пашиняновских "революционеров"

После всех политических потрясений Армению ждет еще один удар. На этот раз вождь армянского народа и гроза коррупционеров решил внести революционный дух в такую не любящую суеты область, как экономика.

Как передают армянские СМИ, на встрече с представителями Движения французских предпринимателей Никол Пашинян заявил: "В Армении произошла ненасильственная, бархатная, народная революция. Это была революция не только в политике, но и в системе ценностей. Но она не будет иметь смысла, если мы не продолжим ее в экономике. И сейчас мы вступаем в самый важный этап, когда нужна экономическая революция". Но заявления остаются пустым сотрясением воздуха, если нет четкой программы реформ. К тому же экономика не терпит революций, она принимает реформы.

Даже такие революционеры, как Робеспьер, Марат, Дантон не покушались на экономику. А тут, имея под рукой мировой опыт, премьер Армении ударился в "тотальную революцию". И это на фоне катастрофического положения дел в экономике Армении, когда 100 тысяч фермерских хозяйств разорено, стремительно сокращаются рабочие места, падет курс национальной валюты. Одним словом, страна летит в Тартарары.

С чем в речах Пашиняна не поспоришь, так это с тем, что коррупция пронизала снизу доверху армянское общество. Но пытаться исправить ситуацию посещениями базаров, супермаркетов - это несерьезно. Не решит проблем и назначение на руководящие посты парикмахера жены, любовниц своих друзей, приятелей, подержавших микрофон на митингах, и т.д. Может быть, каждый из них гениальный самородок, способный эффективно управлять страной и обладающий скрытыми политическими талантами?

Когда-то руководитель СССР Брежнев сказал - "Экономика должна быть экономной". Прислушаться бы к его словам Пашиняну, сократить полицейский корпус, работников спецслужб, армию, освободить гигантские средства, которые Армения тратит на поддержание своего оккупационного режима в Нагорном Карабахе. А пока на фоне стремительного сокращения рабочих мест, падения драма, внешнеполитических проблем Армения, громко хлопая борцам с коррупцией, летит в пропасть. Пашинян же своим бездумным и инфантильным ко всему отношением лишь ускоряет падение. Удачного полета!

Заур Мехдиев