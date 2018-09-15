Израиль примет участие в международной оборонной выставке в Баку

Замминистра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев встретился с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Об этом говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече обсуждались проекты нынешнего и перспективного сотрудничества в оборонной сфере между двумя странами, было выражено удовлетворение тем, что Израиль будет участвовать в третьей Международной оборонной выставке "ADEX-2018", которая пройдет в этом месяце в Баку, и будет представлен национальным павильоном.

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