Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ со 100-летием освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ.
"Мы вместе с Азербайджаном отмечаем 100-летие освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации", - написал он в субботу на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что 15 сентября исполняется 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.
Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.
Освобождение Баку - событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.
Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.
Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века. Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством большой благодарности.
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