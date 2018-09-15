МИД: Руководство Армении должно осознать - Азербайджан не позволит постоянно затягивать ситуацию в её нынешней форме

Руководство Армении должно, наконец, осознать реалии того, что Азербайджан никогда не позволит постоянно затягивать ситуацию в её нынешней форме, сказал Trend руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Преднамеренное поражение гражданских лиц и объектов вопреки нормам морали и международного гуманитарного права стало обыденностью для вооружённых сил Армении и в качестве асимметричной тактики входит в состав их боевой подготовки. В апреле 2016 года преднамеренный и целенаправленный обстрел Арменией гражданского населения Азербайджана, проживающего вблизи линии соприкосновения, привёл к нагнетанию напряжённости и стал причиной контрудара Вооружённых сил Азербайджана с целью обеспечения безопасности гражданского населения", - сказал Гаджиев.

По его словам, руководство Армении, столкнувшись с серьёзными проблемами, борьбой за власть внутри страны, прибегая к политической демагогии и военным провокациям, продолжает играть с огнём и пытается умышленно обострить ситуацию.

""Бывшие гвардейцы", находящиеся в рядах вооружённых сил Армении, также продолжают играть роль поджигателей, действующих в направлении нагнетания обстановки. Руководство Армении должно, наконец, осознать реалии того, что Азербайджан никогда не позволит постоянно затягивать ситуацию в её нынешней форме. Ответственность за шаги, которые Азербайджан вынужден будет предпринять, применив на основе Устава ООН свои неотъемлемые права, полностью ляжет на Армению", - подчеркнул представитель МИД.

Отметим, что ранее министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооружённые силы Армении совершили провокации, применив различные виды оружия, в том числе артиллерийские установки в направлении Товузского, Тетерского и Агдамского районов. В Товузском районе вдоль армяно-азербайджанской границы позиции Вооружённых сил Азербайджана и гражданское население были подвергнуты обстрелу из тяжёлого оружия, в результате чего нанесён ущерб имуществу жителей и объектам гражданской инфраструктуры.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.