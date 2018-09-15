Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов

15:16

15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь глав государств был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к мемориалу "Вечный огонь", воздвигнутому в память о героических сынах Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Затем президенты Азербайджана и Турции посетили возведенный в Шехидляр хиябаны памятник в честь турецких солдат-шехидов, возложили к нему венки.

Главы государств оставили запись в Памятной книге.