Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов

15 сентября 2018 15:16

15:16

15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь глав государств был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к мемориалу "Вечный огонь", воздвигнутому в память о героических сынах Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Затем президенты Азербайджана и Турции посетили возведенный в Шехидляр хиябаны памятник в честь турецких солдат-шехидов, возложили к нему венки.

Главы государств оставили запись в Памятной книге.

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14:59

15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств возложили венки к могиле великого лидера.

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