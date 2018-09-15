Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов
15:16
15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Шехидляр хиябаны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь глав государств был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к мемориалу "Вечный огонь", воздвигнутому в память о героических сынах Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Затем президенты Азербайджана и Турции посетили возведенный в Шехидляр хиябаны памятник в честь турецких солдат-шехидов, возложили к нему венки.
Главы государств оставили запись в Памятной книге.
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14:59
15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств возложили венки к могиле великого лидера.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!