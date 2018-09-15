Реджеп Тайип Эрдоган: Об открытии турецко-армянской границы не может быть и речи
15 сентября 2018 16:20 267
Нагорно-карабахская проблема - это проблема и Турции.
Об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, выступая в субботу на параде, посвященном 100-летию освобождения Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Поэтому, как отметил Эрдоган, об открытии турецко-армянской границы не может быть и речи.
"Турция поддерживает и продолжит поддерживать Азербайджан в урегулировании нагорно-карабахской проблемы", - сказал глава Турецкого государства.
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