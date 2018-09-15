Реджеп Тайип Эрдоган: Об открытии турецко-армянской границы не может быть и речи

Нагорно-карабахская проблема - это проблема и Турции.

Об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, выступая в субботу на параде, посвященном 100-летию освобождения Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Поэтому, как отметил Эрдоган, об открытии турецко-армянской границы не может быть и речи.

"Турция поддерживает и продолжит поддерживать Азербайджан в урегулировании нагорно-карабахской проблемы", - сказал глава Турецкого государства.

Новость обновляется