Президент Ильхам Алиев: Прибытие Кавказской исламской армии в Азербайджан и освобождение Баку – историческое событие

15 сентября 2018 18:49

Прибытие Кавказской исламской армии в Азербайджан и ее прибытие из Гянджи в Баку под руководством Нуру Паши, освобождение нескольких городов и 15 сентября освобождение Баку в результате ожесточенных боев - историческое событие.

Об этом, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, выступая на параде по случаю 100-летия освобождения города Баку от армяно-большевистской оккупации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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