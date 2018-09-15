Президент Ильхам Алиев: Совместные проекты Азербайджана и Турции создают новые энергетическую и транспортную карты Евразии
15 сентября 2018 19:27 188
Азербайджан с Турцией успешно реализуют совместные энергетические и транспортные проекты. Эти проекты создают энергетическую и транспортную карты Евразии.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на параде по случаю 100-летия освобождения города Баку от армяно-большевистской оккупации.
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