Президент Ильхам Алиев: Совместные проекты Азербайджана и Турции создают новые энергетическую и транспортную карты Евразии

Азербайджан с Турцией успешно реализуют совместные энергетические и транспортные проекты. Эти проекты создают энергетическую и транспортную карты Евразии.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на параде по случаю 100-летия освобождения города Баку от армяно-большевистской оккупации.

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