Депутат: Азербайджанский народ никогда забудет героизма турецких солдат

Азербайджанский народ никогда не забывал и не забудет героизма турецких солдат, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рауф Алиев.

15 сентября исполняется 100 лет со дня освобождения Баку от большевистских воинских формирований, чужеземных захватчиков и армянских дашнаков, напомнил депутат.

Первым государством, признавшим Азербайджанскую Демократическую Реcпублику после объявления Азербайджаном независимости 28 мая 1918 года, стала Османская Турция.

"После объявления независимости на повестке встал вопрос о столице новосозданного государства. Так как в то время Баку был оккупирован, созданное правительство приступило к деятельности в Гяндже. Национальная армия тоже только формировалась и не обладала достаточными силами. В этой ситуации созданное правительство Азербайджана обратилось за помощью к Османскому государству. Османы не оставили Азербайджан в беде. 15 сентября 1918 года Баку был освобожден от оккупантов Кавказской исламской армией под предводительством выдающегося турецкого полководца Нуру Паши. Эта армия проявила большую отвагу в освобождении Баку, сотни турецких солдат, воевавших в составе этой армии, стали шехидами. Азербайджанский народ никогда не забывал и не забудет этого героизма турецких солдат", - сказал депутат.

По словам Алиева, освобождение Баку имело большое военное и политическое значение: "Азербайджан невозможно было бы представить без Баку. Переезд Национального правительства в Баку имел исключительное значение для существования и будущего Азербайджана".

Он также отметил, что во время объявления Азербайджаном независимости во второй раз, вновь первым ее признала братская Турция.

"Великий лидер Гейдар Алиев говорил: "Азербайджан и Турция - это одна нация, два государства". В результате сбалансированной, продуманной внешней политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, азербайджано-турецкие отношения достигли высшего уровня стратегического сотрудничества, и это сотрудничество из года в год еще более усиливается и крепнет. Азербайджано-турецкое братство и дружба вечны. Чем сильнее будет Турция, тем сильнее будет и Азербайджан", - сказал депутат.