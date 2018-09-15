Президент Ильхам Алиев: Достигнутые Азербайджаном большие успехи показывают, что у страны блестящее будущее

15 сентября 2018 20:09

Достигнутые Азербайджаном большие успехи показывают, что у страны блестящее будущее.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на параде по случаю 100-летия освобождения города Баку от армяно-большевистской оккупации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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