Завершился официальный визит президента Турции в Азербайджан

15 сентября 2018 20:10

В субботу завершился официальный визит президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

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