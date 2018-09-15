Завершился официальный визит президента Турции в Азербайджан

В субботу завершился официальный визит президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.