Завершился официальный визит президента Турции в Азербайджан
15 сентября 2018 20:10 161
В субботу завершился официальный визит президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!