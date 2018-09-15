Президенты Азербайджана и Турции сфотографировались на память с участниками парада в Баку

После парада, посвященного 100-летию освобождения Баку, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришли к Девичьей башне, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Главы государств подписали конверт и памятную марку, подготовленные в связи со 100-летием освобождения Баку Кавказской исламской армией.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Первая леди Мехрибан Алиева сфотографировались на память с участниками парада перед Девичьей башней.

Жители Баку и гости города с большим энтузиазмом встретили Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.