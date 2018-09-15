Реджеп Тайип Эрдоган: Проведенные в 1918 году Кавказской исламской и Азербайджанской армиями операции заложили основу сегодняшней независимости Азербайджана

Проведенные здесь в 1918 году Кавказской исламской и Азербайджанской армиями операции, обеспечив в тот период территориальную целостность Азербайджана, заложили основу сегодняшней независимости Азербайджана.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на параде по случаю 100-летия освобождения города Баку от армяно-большевистской оккупации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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