Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии присяги молодых воинов Службы государственной безопасности Азербайджана
16 сентября 2018 11:18 2 611
16 сентября в Н-ской воинской части Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики прошла церемония принятия присяги молодыми воинами.
Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.
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