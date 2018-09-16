Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии присяги молодых воинов Службы государственной безопасности Азербайджана

16 сентября в Н-ской воинской части Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики прошла церемония принятия присяги молодыми воинами.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.

Новость обновляется