Сильный взрыв в Армении - сработало взрывное устройство

Чрезвычайный инцидент произошел накануне вечером в Раздане. Как сообщает МЧС Армении, 16-го сентября в 20:01 в службу "911" поступил сигнал о том, что на 2-м этаже пятиэтажного жилого здания, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

На место выехали оперативные группы Спасательной службы и Национального центра кризисного управления, инженерный отряд коллективного центра сил гражданской обороны и отряд по проведению специальных спасательных работ.

Выяснилось, что взрыв произошел в квартире N1 данного здания (владелец З.О.), в результате чего обвалились стены между комнатами, балкон, повреждены двери, окна и имущество, частично обрушились стена между квартирами N1 и N2 (около 20 кв.м), повреждены одна внешняя дверь и две внутренние двери квартиры N3. Пострадавших нет.

Спасатели огородили территорию и эвакуировали из здания 30 жителей.

По результатам инженерного осмотра были обнаружены часы с подключенными электропроводами, 4 электродетонатора и четыре детонатора для огневого способа взрывания, пульт управления автомобильной сигнализационной системы с батареей, которые были предусмотрены для подрыва.

Обнаруженное оборудование было обезврежено и передано сотрудникам полиции.

Кинологи провели осмотр квартиры и подвала здания, по результатам которого других взрывчаток или взрывных устройств обнаружено не было.

Как передает сайт shamshyan.com, соседи говорили, что в квартире никто не живет, хозяева находятся в России.