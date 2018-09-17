В Армении начались репрессии против СМИ

Следственные действия проводятся в офисе издания yerevan.today в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с обнародованием записи телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении и главы Специальной следственной службы, сообщила в понедельник РИА Новости начальник отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Наира Арутюнян.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее в интернете появилась запись телефонных разговоров, на которой директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявляет главе Специальной следственной службы Сасуну Хачатряну, что сказал судье о необходимости ареста экс-президента Роберта Кочаряна. Он также посоветовал быть осторожным с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым, так как это, по его словам, политическая проблема, которая может вызвать возмущение в России. При этом Ванецян заявил, что премьер Армении Никол Пашинян сказал "закрыть" Хачатурова. Директор Службы национальной безопасности подтвердил подлинность записи.

"Осуществляются следственные действия в рамках уголовного дела, расследуемого в СК. Обыски проводятся в рамках уголовного дела по факту нарушения тайны телефонных переговоров директора СНБ и начальника Специальной следственной службы, записи и распространения разговора", - сказала Арутюнян.

Ранее по факту "прослушки" руководителей силовых структур были возбуждены два уголовных дела по статьям "нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "неправомерное завладение компьютерной информацией в целях получения сведений, имеющих особую ценность", а также "превышение должностных полномочий".