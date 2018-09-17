Президент Ильхам Алиев принял главного редактора китайского информагентства "Синьхуа" - ФОТО
17 сентября 2018 12:29 226
7 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством главного редактора в статусе министра информационного агентства Синьхуа Китайской Народной Республики Хи Пинга.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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