Компетентность Пашиняна вызывает у армян все больше вопросов

В Армении продолжают иногда сквозь пучины мракобесия новой власти прорываться голоса разума. По-видимому, премьер Пашинян с его идеями перманентной революции всем надоел, как горькая редька.

"Голос Армении" опубликовал пространную статью, где проанализированы все "достижения" нового премьера. По мнению аналитиков издания, новые власти с каждым днем обнаруживают все большую некомпетентность. Экономический и политический хаос в стране, непонятные и невнятные комментарии главы правительства на текущие проблемы, - все отнюдь не способствуют улучшению имиджа Армении. Амулсар, "Наирит", рост цен, безработица, повсеместное сворачивание малого бизнеса и в довесок вопрос, который волнует всех: что можно сказать о руководителе спецслужбы, чьи телефонные разговоры можно запросто прослушать и выложить в сети? - задает риторический вопрос Гаспар Адамян, автор цитируемой статьи.

Как верно замечает Адамян, многие в Армении после обнародования записи разговора между главами спецслужб Армении, назначенных Пашиняном, касательно политического "заказа" судье ареста Кочаряна и других пророссийских политиков Армении, обвиненных в "деле 1 марта", можно ли в демократическом государстве сказать судье: "Хочешь не хочешь, а должен арестовать"?

В любом демократическом государстве после подобного скандала руководители упомянутых служб подали бы в отставку, а в Армении содержание записи усугубила пресс-конференция Ванецяна и Хачатряна. Господа вели себя, как проштрафившиеся школьники, получившие двойку за незнание предмета, а премьер Пашинян объявил на митинге, что скандал с обнародованием телефонной беседы - это заговор против государства. На самом деле заговором против государства является некомпетентность тех, кто отвечает за безопасность и объективное расследование громких дел. Руководители ключевых государственных служб продемонстрировали полное служебное несоответствие, их дальнейшее пребывание на ответственных постах - самый большой заговор против государства. Здесь с Гаспаром Адамяном нельзя не согласиться. Но кто назначил их на эти должности?

Также нельзя не признать, что оценка популистских лозунгов и площадной риторики Пашиняна также недалека от истины. Чтобы увести народ от повседневных и более насущных проблем, и в открытую не расписаться в собственном неумении управлять государством, Пашиняну нужны новые "враги революции". И он их находит, он на них прямо указывает пальцем, натравливая экзальтированную толпу. "Есть политические силы, которые объявили себя защитниками революции, а сегодня ведут переговоры с РПА, пытаясь посредством тайных договоренностей погубить революцию!" - прокричал, выступая на предвыборном митинге в Эребуни, премьер-министр. "Есть политические силы, которые позиционируют себя как защитники революции, а сегодня ведут переговоры с республиканцами в парламенте, ведут переговоры с республиканцами на улицах и во дворах, в ресторанах ведут переговоры с республиканцами"...

Эти нападки звучат как мантра, как заклинание, которое Пашинян использует для толпы. Кстати, довольно грязный и примитивный способ сведения счетов с политическими противниками.

Истинная сущность Пашиняна раскрывается, когда речь заходит о таком важнейшем для демократического государства акте, как выборы. Не умея и не желая учиться азам цивилизованных методов политической борьбы, Пашинян решил просто поступить так, как до него поступали проклятые собственными народами Пол Пот, Бокасса и Пиночет.

Чтобы противостоять "сепаратным" договоренностям, нужно прибегнуть к репрессиям и нивелировать угрозу реванша - вокруг сплошная "контрреволюция"! Пашинян уже призвал к новым репрессиям (рейдам), жертвами которых станут олигархи и бывшие высокопоставленные лица, - дает прогноз на ближайшее будущее армянский аналитик. Заседания правительства у нормальных людей вызывают неподдельное удивление: создается впечатление, что взрослые люди регулярно собираются для того, чтобы угодливо хихикать над шутками премьер-министра, например, о передовых технологиях, которые в будущем, возможно, позволят завести третьего ребенка в обход второго. Вам не смешно, а министры смеются, при этом сам премьер внимательно следит за тем, все ли присутствующие реагируют на его шутки или кому-то не смешно, - приводит автор примеры шутовского поведения нового премьера Армении.

Как говорится, дальше - больше. В этой же статье приводятся примеры поведения других высших лиц Армении, назначенных на свои посты Пашиняном. Секретарь Совета безопасности внезапно "заболел" астрономией и стал частенько навещать директора обсерватории. Неужели в космосе есть что-то, угрожающее национальной безопасности Армении? Они готовятся к нашествию марсиан? Или же их до дрожи в коленях пугают безобидные мирные азербайджанские спутники связи?

Примечательно, что автор цитируемой нами статьи приводит веские примеры последствий революционного угара новых властей Армении. В первую очередь страдает правовая основа государства. Тоталитарный характер нововведений Пашиняна уже привел к конфликту между теми, кто ставит закон выше шкурнических интересов и отказывается "шить дела" и теми, кто с успехом лизоблюдствует перед "халифом на час".

Новая власть преуспела только в сведении политических счетов, по всем другим направлениям налицо полный провал, - констатирует положение дел в Армении Гаспар Адамян.

Автор статьи наивно надеется, что народ рано или поздно поймет, откуда бардак в государстве.

Что же, как говориться, надежда умирает последней.

Заур Мехдиев