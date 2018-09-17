Минобороны Азербайджана: За последние дни армянская сторона потеряла 4-5 военнослужащих

За последние дни армянская сторона потеряла 4-5 военнослужащих. Об этом сообщили в понедельник Trendв минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

Было отмечено, что информация, распространяемая армянской стороной о том, что ВС Армении якобы убиты трое азербайджанских военнослужащих, не соответствует действительности.

"Это дезинформация, которая тиражируется для внутренней аудитории с целью сокрытия своих потерь", - сказали в минобороны.

Также было отмечено, что в отличие от азербайджанской стороны, в последние дни армянская сторона потеряла 4-5 военнослужащих, однако всячески скрывает это от общественности.

"Что касается раненого армянского гражданского лица, то минобороны Азербайджана заявляет, что подразделения азербайджанской армии не обстреливают мирное население и населенные пункты", - подчеркнули в структуре.

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