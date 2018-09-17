Глава МИД Азербайджана примет участие в Давосском Всемирном экономическом форуме

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров находится с рабочим визитом в Китае для участия в ежегодном заседании Давосского Всемирного экономического форума, который пройдет 18-20 сентября в городе Тяньцзинь.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мамедъяров выступит на заседании в рамках панели "Инклюзивное цифровое развитие в Евразии" и расскажет о достижениях и опыте Азербайджана в области устойчивого развития.

В ходе визита также предусмотрен ряд двусторонних встреч главы МИД Азербайджана.

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