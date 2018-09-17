Пашинян применил "запрещенный прием"

Борьба за власть в Армении приобретает откровенно ожесточенный характер. Два лагеря: сторонников Пашиняна и его политических противников перешли от риторики к конкретным обвинения в политической импотенции и жульничестве.

Как передают армянские СМИ, кандидат в мэры от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян обвинила премьер-министра Никола Пашиняна, что он и кандидат в мэры от его партии Айк Марутян перешли все границы дозволенного и проводят предвыборную кампанию с применением "черных технологий". Так же Наира Зограбян что протеже нового премьера Армении Айк Марутян ведет себя неподобающим мужчине образом и прячется за спиной Пашиняна.

"Если ты мужчина, то давай подискутируем, чего ты боишься? Хватит прятаться за фейками и за спиной Пашиняна... хотя с другой стороны, о чем ему со мной дискутировать на политической площадке, если он ничего не смыслит в Ереване, а столицу просто хочет превратить в "Ереван продакшн"", - передают армянские масс-медиа слова Зограбян. Так же, по словам сайта verelq.am, Зограбян отметила, что она в отличие от выдвиженца Пашиняна не "гастролер" и в случае провала не сбежит за кордон, например, в Прагу, где у Марутяна есть 5 квартир баснословной стоимости.

Так же Зограбян обвинила Пашиняна и его команду в политическом воскрешении Роберта Кочаряна, отметая обвинения в сотрудничестве с ним.

"Хватит заявлять о том, что мы с ним связаны: это именно вы его вернули в политику, это именно вы его выпустили из тюрьмы и именно вы, каждый день говоря о нем, заняты его PR. Хватит! Это именно в вашем пропорциональном списке полно близких и родных Сержа Саргсяна - родственник его советника Зори Балаяна, крестник и родственник Микаэла Минасяна (зять Сержа Саргсяна - ред.). И хватит держать людей за идиотов, обманывать народ",- заявила она под бурные овации.

Примечательно, что после похожих, но более сдержанных по тону заявлений бывшего премьера Овика Абрамяна в отношении него было сразу же возбуждено уголовное дело. Показательным будет тот факт, если подобный политический заказ Пашиняна и его клевретов станет выполняться и в отношении Зограбян. Поскольку массовые репрессии в Армении набирают обороты, то подобный разворот событий не будет чем-то неожиданным.

Заур Мехдиев