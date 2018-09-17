Парад по случаю 100-летия освобождения Баку – наглядное доказательство азербайджано-турецкого братства

Торжественное празднование 100-летия освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации очень важно. Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев, передает Day.Az.

Депутат отметил, что 15 сентября - особая страница в истории Азербайджана. "Это также наглядное доказательство братства Азербайджана и Турции. Эта дата еще раз доказывает, что азербайджано-турецкое братство опирается на исторические корни. И Азербайджан, и Турция исторически всегда подвергались нападкам. Азербайджан и Турция всегда были рядом друг с другом, поэтому в 1918 году на помощь Баку пришла именно Турция", - сказал он.

По словам Рзаева, 15 сентября - очень значимая дата, как для Азербайджана, так и Турции. "Проведя большой парад в Баку, мы заявляем всему миру, что Азербайджан и Турция везде и всегда рядом. Президенты Азербайджана и Турции выступают во всем мире с единой позиции. Две страны объединяют общие интересы. Братство Азербайджана и Турции должно быть примером также для других тюркоязычных государств и народов", - сказал он.

Отметим, что 15 сентября исполнилось 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации, и на площади Азадлыг прошел парад, посвященный этой дате.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку - событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века. Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается, и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством большой благодарности.

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