Российский эксперт: Ереван пытается дороже продать свою лояльность и вассальность

Ереван пытается дороже продать свою лояльность и вассальность, деликатно именуемую дружбой. Об этом сказал в интервью Trend и Azernews основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что переориентация Еревана с Москвы на Вашингтон также коснется и вопроса решения нагорно-карабахского конфликта.

"Запад и прежде участвовал в процессе урегулирования конфликта (и в формате Минской группы ОБСЕ, и посредством отдельных проектов), однако именно Россия предложила наиболее реальный план, максимально учитывающий интересы конфликтующих сторон. Осуществление плана на практике тормозила армянская сторона, затягивая процесс выставлением априори неисполнимых условий. В настоящее время Ереван пытается дороже продать свою лояльность и вассальность, деликатно именуемую дружбой", - сказал Арьков.

По словам эксперта, очевидно, что новые армянские власти шантажируют Москву, по крайней мере, предпринимают такую попытку.

Заявление Пашиняна о включении так называемой "Нагорно-карабахской республики" в состав Армении де-юре можно расценивать как часть шантажа России, сказал Арьков.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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