Пашиняну поставили диагноз: неврастения, паранойя, поведенческое расстройство

Для людей, хорошо знакомых с плачевной ситуацией в Армении и порочной системой, так называемого, государственного управления страной, не секрет, что и предшественники премер-министра Никола Пашиняна непрестанно дурачили армянский народ заведомыми небылицами о скором позитивном изменении в стране.

Раз за разом все эти иллюзорные прожекты или вовсе не осуществлялись или в итоге оказывались мертворожденными.

Армянское общество уже начинает уставать от постоянного вранья и демагогии Пашиняна, а на его лживые посулы не обращает внимания.

В социуме все более растет уверенность, что в стране нет и не будет политической силы способной устранить накопивщиеся проблемы, а спасение населения, если перефразировать известных советских сатириков, - дело самого населения.

А реакция Никола Пашиняна на прослушивание его сотрудников и последовавшее за этим выступление на митинге произвели на граждан тяжелое впечатление.

Обеспокоенные политики, эксперты и журанлисты уже начинают проводит так называемый консилиум с лучшими психиатрами и психологами Армении относительно диагноза Никола Пашиняна и его последствий.

И вот выясняется, что Никол Пашинян по привычке врет, что якобы не служил в армии благодаря службе старших братьев. Такого пункта в законодательстве Армении нет: Никол Пашинян на законном основании был освобожден от службы в армии из-за неврастении, которая в дальнейшем переросла в невротическое развитие личности. Неврастения не считается психическим заболеванием, она - граничащее с ним состояние (невроз), что уже есть болезнь. Это серьезные симптомы, об этом известно соответствующим органам, и Никол Пашинян должен благодарить своих оппонентов за то, что они в свое время не обнародовали его проблемы со здоровьем. Как пишут армянские СМИ, врачи констатируют, что Пашинян страдает паранойей. Это не психическая болезнь, а поведенческое расстройство, которое, однако, может привести к тяжелым последствиям.

Например, возьмем инструкцию Пашиняна полиции и СНБ, которую он дал на последнем митинге - в течение двух часов поймать телохранителей олигархов, уложить их на асфальт и так далее. В тот момент в руках у премьер-министра был инструмент и объекты этого наказания. Теперь представьте, что у него в арсенале есть, скажем, танк, а объект наказания извеснен, скажем какой-то Карапет.

Естественно, у Пашиняна начнется приступ, и он отправит танк к дому Карапета. То есть, когда говорят, что паранойя - поведенческое расстройство, это следует понимать как безграничное расстройство, зависящее от конкретных обстоятельств, ситуации и пр. Насколько опасна паранойя руководителя страны для Армении - судить не нам. Например, среди уложенных на асфальт парней олигарха Самвела Алексаняна также мог оказаться паранойик, который мог бы открыть огонь, тем самым спровоцировав перестрелку, в результате которой были бы жертвы и тяжелые политические последствия.

Одним словом, паранойя руководителя страны содержит в себе катастрофическую опасность, она наиболее четко видна и наиболее опасна, когда больной оказывается в цейтноте или цугцванге: в таком случае какого-либо рационального поступка трезвого человека от него ожидать нельзя.

Как пишут армянские СМИ, другая трагедия для Никола Пашиняна и армянского народа - спад его социально-нравственного уровня, ведущий к его тотальной ликвидации. Народным языком это явление объясняется так: о жертве этого спада говорят, что "тормозов" у него нет, он ни перед чем не останавливается.

Например, когда Никол Пашинян был в бегах и сидел в тюрьме, до и после этого о его семье немало заботился Ара Минасян, бывший директор медицинского центра "Святой Григор Лусаворич". То есть, когда его дети болели, отправлял им лекарства, помогал специалистами, лечил или участвовал в лечении. Никол Пашинян, похоже, должен был оценить это обстоятельство и не предпринимать каких-либо шагов против Минасяна. Ан нет, Минасян был первым из тех, кого коснулась якобы "антикоррупционная" борьба Никола Пашиняна, хотя все это не имело какого-либо отношения к коррупции.

Безусловно, не переживающий социально-нравственного спада человек никогда не пошел бы на такой шаг, никогда не предпринял бы ничего против Минасяна, но сказанное не относится к Николу Пашиняну. Или другой пример. Общеизвестно, что легитимым премьером РА Пашинян стал исключительно благодаря олигарху Гагику Царукяну. И как он отблагодарил?

Посадил начальника его безопасности Эдуарда Бабаняна, причем совершенно безосновательно и незаконно, а потом вследствие каких-то договоренностей отпустил домой под залог в 20 миллионов драмов. Разумеется, так поступил Пашинян не из-за того, что он плохой парень, а потому, что его личность переживает процесс спада социально-нравственного уровня.

Одним из опасных проявлений паранойи является мнительность, подозрительность. В Армении заметили, что Пашинян никому не доверяет, даже на митингах не позволял подняться на трибуну другим членам "Елк". Назначенных им министров нормальные люди характеризуют не иначе, как ублюдками. Скандальное прослушивание вызвало у него сомнения в отношении 100 человек, и все эти 100 так или иначе окажутся под ударом Пашиняна - со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но пиком недоверчивости Пашиняна стали предложенные им на митинге 17 августа прямое демократическое правление и переходное правосудие.

Что на самом деле происходит в мозгу Пашиняна? Он не доверяет парламенту, он только и думает о том, что его могут "кинуть", он не доверяет судьям. Поэтому нейтрализует исходящую (кажущуюся ему) от парламента опасность площадью, поскольку уверен, что площадь - это он, площадь даже дискутировать с ним не будет, а всего лишь выкриками утвердит все, что он говорит.

Одним словом, имеем неврастению с невротическим развитием личности, имеем неопровержимую паранойю, имеем спад социально-нравственного уровня или его тотальное отсутствие. Носителем вышеперечисленного является премьер-министр Никол Пашинян.

Многие в Армении полагают, что можно провести парламентские обсуждения с участием специалистов, можно также пригласить из-за рубежа авторитетных психиатров и психологов, а о результатах сообщить общественности.

Так что, по многим признакам, недалек тот день, когда сегодняшнюю апатию в Армении резко сменит агрессия, в стране неминуемо произойдет взрыв и тогда Пашиняну несдобровать.

Сабухи Иманов