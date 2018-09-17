Грузинский генерал: Азербайджан и Израиль выходят на новый уровень военного сотрудничества

Day.Az представляет читателям эксклюзивное интервью СТМЭГИ с бригадным генералом, командующим ВВС Грузии в 2003-2005 годах, советником Службы разведки Грузии в 2012-2016 годах Амираном Салуквадзе.

- Чем вы объяснить визит министра обороны Израиля Авигдора Либермана на Южный Кавказ?

- В медиа активно обсуждается кавказское турне министра обороны Израиля Авигдора Либермана. Конечно, Израиль, как один из ведущих стран Ближнего Востока, является активным игроком региональной политики. Обстановка на Ближнем Востоке накалена до предела. Специфические отношения между странами региона еще больше усложняют процессы. Азербайджан - редкое исключение из мусульманских стран, с которым у Израиля имеются дипломатические отношения и тесное сотрудничество, особенно в военно-технической сфере. Кроме того, сам Либерман является одним из влиятельных политиков Израиля. Так что, его визит, как в Грузию, так и в Азербайджан, безусловно, является важным фактом.

- Как вы сегодня оцениваете военно-техническое сотрудничество Грузии и Израиля?

- После войны 2008 года, военно-техническое сотрудничество Израиля и Грузии, фактически было свернуто. В последнее время наметилась активизация двусторонних межгосударственных отношений. В прошлом году, осенью состоялся визит в Израиль грузинской парламентской делегации во главе со спикером парламента Ираклием Кобахидзе. Затем состоялся визит делегации министерства обороны Грузии в Израиль. Приезд в Грузию Авигдора Либермана - это ответный визит. На данном этапе озвучено только о подписании совместной декларации. Между двумя ведомствами ожидается углубление военно-технического сотрудничества. Пока можно говорить только об общих контурах. Известно только, что стороны будут обмениваться опытом в вопросе подготовки резерва. Израиль в этом вопросе накопил огромный опыт.

- Что вы можете сказать о военном сотрудничестве Израиля и Азербайджана?

- Азербайджан один из крупнейших импортеров израильского вооружения. Азербайджан и Израиль уже многие годы активно сотрудничают в оборонной сфере. Сама продолжительность визита - пять дней, говорит о том, насколько эти страны близки друг к другу. Не думаю, что господин Либерман часто ездит с такими продолжительными визитами. Значит, кроме того, что у него были встречи на высшем уровне, а также переговоры с силовыми структурами Азербайджана, можно предполагать, что между Израилем и Азербайджаном готовится большой пакет по военно-техническому сотрудничеству, о чем, наверное, узнаем со временем. Страны выходят на новый уровень военного сотрудничества.

- Как вы оцениваете идею проведения военных учений с участием азербайджанских, израильских и грузинских военнослужащих?

- Я оцениваю положительно. В Грузии часто проводятся различные международные военные учения, что укрепляет доверия между государствами региона и способствует развитию вооруженных сил стран-участников. Израиль один из мировых лидеров в области военных технологий, имеет большой опыт в создании современной армии. Совместные учения с участием Израиля могли бы быть полезными для наших стран в плане обмена опытом и углубления отношении между государствами.+

- Почему министр обороны Либерман во время турне по Южному Кавказу не посетил Армению?

- Причин может быть несколько. Во-первых, это карабахская проблема и отношения между Азербайджаном и Арменией. Либерман, видимо, не хотел параллельным визитом в Армению создавать себе неудобства в Баку. Во-вторых, есть вопрос касательно так называемого "геноцида армян", который не был одобрен в Кнессете в этом году и у Либермана есть свое мнение по данному вопросу. В-третьих, в этом году в Армении произошла смена власти. Посмотрим, как будут выстраиваться отношения нового правительства Армении с Израилем.

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