Брат Сержа Саргсяна наехал на премьера Армении

Насколько бы не отличились в плохом смысле этого слова прежние власти Армении и их приближенные, новое руководство страны, как выясняется, имеет не больше представления о законности и необходимости чистоплотности в своих действиях.

Премьер Никол Пашинян взял за моду выходить на площади к микрофону и вываливать перед беснующейся толпой грязное белье своих предшественников, бывших чиновников и олигархов. После таких общений с народом предприниматели и экс-чиновники готовы бывают отдать даже честно заработанное, лишь бы не оказаться один на один с толпой. Они понимают, с кем имеют дело, догадываются, что Пашиняну достаточно будет указать возбужденным массам нужное направление, и те отправятся "раскулачивать" их, не задавая лишних вопросов. Приказал же Пашинян с площади "класть на асфальт" олигархов и их охрану, и это было выполнено.

Взял за моду премьер и требовать деньги с олигархов и предпринимателей. В том числе, потребовал он "вернуть награбленное" и у брата Сержа Саргсяна Сашика. На что тот ответил заявлением, распространенном в СМИ через NEWS.am.:

"Конечно, Никол Пашинян ничего не сказал о том, почему и на каких основаниях я должен вернуть эти средства в государственный бюджет Армении, - цитирует NEWS.am. - Он, прекрасно понимая, что я эти средства не получил незаконным путем, что их нельзя конфисковать в порядке, установленном законом, исходя из отрицательного отношения ко мне, пытаясь использовать свои официальное положение и власть, угрожает мне, чтобы я добровольно сдал принадлежащие мне суммы в госбюджет страны. Уверен, что глава Правительства и правоохранительные органы хорошо понимают, как квалифицируются с правовой точки зрения эти действия премьер-министра. В этом контексте беспокоит и то, что премьер-министр владеет сведениями, являющимися банковской тайной, нарушая тем самым порядок, установленный законом, а также незаконно обнародовал данную информацию.

Уверен, что глава Правительства владеет и информацией относительно того, что я в течение 1985 - 1995 годов занимался бизнесом в России и вернулся в Армению с крупной суммой, после чего не прекращал работу ни на год.

На этот момент пока не хочу затрагивать тему очевидных беззаконий и преследований, осуществляемых представителями госорганов Армении в отношении меня и членов моей семьи, незаконных арестов, наложенных на мое имущество и банковские счета, а также огромных убытков, причиняемых мне в результате всего этого. Призываю премьер-министра обратиться ко всем правоохранительным органам Армении с тем, чтобы они вернулись в законное поле, вернули мне имущество и деньги, принадлежащие мне и моей семье.

Одновременно публично заявляю, что в случае совершения упомянутых действий и установления реальной законности в Армении я готов часть принадлежащих мне денежных средств в порядке, установленном законом, пожертвовать Армении в качестве благотворительности с целью развития предпочитаемой области и построения сильной Родины, что, впрочем, всегда и делал", - отмечено в заявлении Александра Саргсяна.

Отметим, что Сашик Саргсян еще тот мошенник и казнокрад. Но "революционный" премьер проиграет, потому что выбрал для борьбы с "бывшими" неправильный путь, не подобающий главе государства.

Султан Керим